اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امرا باقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة اسابيع من اندلاع موجة الاحتجاجات جنوب العراق والتي نددت بشكل خاص بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

وافاد بيان مقتضب صادر عن مكتبه الاعلامي ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء “، وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية