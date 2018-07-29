رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقيل وزير الكهرباء بعد ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات الشعبية (وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2018 - 13:16
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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقيل وزير الكهرباء بعد ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات الشعبية (وكالة الصحافة الفرنسية)
منذ 3 ساعة
29 July، 2018
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