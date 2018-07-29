أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني الافراج عن الفتاة الفلسطينية المناضلة عهد التميمي بعد اعتقالها لمدة ثمانية اشهر عقب تصديها لجنود العدو في بلدة النبي صالح غربي مدينة رام الله.

وقال متحدث صهيوني ان التميمي ووالدتها التي كانت اُعتقلت ايضاً قد تم نقلهما الى حاجز “رنتيس” شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة بعد انقضاء محكوميتها بالسجن لمدة 8 اشهر، وسط حشد جماهيري كبير من افراد عائلتها وعدد من النشطاء لاستقبالها عند الحاجز.

وكان والد عهد باسم التميمي قال إن قرار الإفراج عن ابنته غير مشروط بأية شروط تتعلق بسفرها أو تحركاتها بشكل عام.

ويصف الفلسطينيون عهد التميمي البالغة من العمر 17 عاما بأنها رمز لمقاومة الاحتلال “الإسرائيلي”.

وأثارت قضيتها موجة من الانتقادات الدولية ضد كيان العدو، كما أعادت مجددا إلى دائرة الضوء معاملة الشباب الفلسطيني في المحاكم العسكرية للاحتلال الاسرائيلي .

ومن المقرر أن تتحدث التميمي في مؤتمر صحفي من مسقط رأسها في الضفة الغربية في الساعة الرابعة عصر اليوم بالتوقيت المحلي .

وفي كانون أول/ديسمبر 2017 انتشر مقطع الفيديو وهي تصفع جنديا صهيونياً وتركله أمام منزلها، وجرى توقيف التميمي بعد ذلك بفترة وجيزة.

المصدر: قناة المنار