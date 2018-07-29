ألغى مطار ميونيخ نحو مئتي رحلة كما تم اخلاء محطتي ركاب السبت بعد دخول امرأة مجهولة الهوية منطقة محظورة، بحسب ما اعلنت الشرطة وادارة المطار.

وتمكنت المرأة من دخول منطقة محظورة في المحطة الرقم 2 من دون الخضوع للتفتيش واختفت لساعات قبل ان يتم التعرف على هويتها مساء بحسب ما اعلن المتحدث باسم الشرطة لوكالة “دي بي ايه” الالمانية.

وافادت الشرطة وسلطات ولاية بافاريا الوكالة الالمانية ان المرأة في الاربعينات من العمر ولم يتم توقيفها، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان مصدر امني استبعد في وقت سابق ان تشكل “خطرا شديدا”، واعلنت الشرطة ان القطاع الذي دخلته المرأة اخلي بالكامل وتم تفتيشه من دون العثور على ما يثير الشبهات.

المصدر: الوكالة الفرنسية