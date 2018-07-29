الموجز السوري: 28_7_2018

درعا وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي، وبسط سيطرته على قرى وبلدات: فيصون – العوام – جملة – عين صماطة – أبو رقة – أبو خرج – النافعة – سد النافعة، بعد القضاء على عدد من الإرهابيين، كما صادر الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وتعمل وحدات الهندسة على تفكيك الألغام وإزالة المفخخات التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأقرَّ “المرصد السوري المعارض” بسيطرة الجيش السوري على قرية جملة، في حوض اليرموك بعد معارك مع داعش، وأشار إلى أن داعش بات يسيطر على 6 قرى وبلدات فقط في حوض اليرموك وهي “عابدين، الشجرة، بيت آره، كويا، معريه والقصير”.

كما أحصى “المرصد المعارض” مقتل أكثر من 233 مسلَّحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري في منطقة حوض اليرموك.

القنيطرة وريفها:

ـ سلمت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة دفعات جديدة من سلاحها الثقيل والمتوسط للجيش السوري، وذلك في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وتسلم الجيش خلال الـ48 ساعة الماضية من المجموعات المسلحة في بلدة جباتا الخشب دبابة وراجمة صواريخ وعربتين مصفحتين و3 سيارات دفع رباعي مركب عليها رشاشات 14،5 مم وشيلكا ومدفع 122 مم وقذائف دبابة وهاون من عيارات مختلفة وصاروخية محلية الصنع ورشاشين عيار 14،5 مم وذخيرة متنوعة.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل طفل وأصيب آخرون إثر انفجار لغم بهم، من مخلَّفات تنظيم داعش، في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” امرأة في منطقة تل حلف غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، لأسباب مجهولة.

ـ اقتحمت “قسد” منزلاً في بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، بحثاً عن فتاة، بحجة هروبها من “التجنيد الإجباري”.

الرقة وريفها:

– قُتل 4 مسلحين من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة بهم قرب مزرعة الأندلس بريف الرقة الغربي.

ـ اختطف مسلَّحون مجهولون شابين قُرب بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي، الخاضعة لسيطرة “قسد” واقتادوهما إلى جهةٍ مجهولة.

ـ عُثر على مقبرة جماعية في حارة البدو بمدينة الرقة تحوي على أكثر من 20 جثة، تعود لمدنيين قضوا بضربات طائرات “التحالف الدولي” على المدينة، أثناء سيطرة تنظيم داعش عليها سابقاً.

ـ وصلت مساعدات عسكرية مقدمة من “التحالف الدولي” لمسلحي “قسد”، في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تضم آليات وحواجز اسمنتية.

حلب وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعو “محمود ضبعان” إثر انفجار عبوة ناسفة به، زرعها مسلَّحون مجهولون، قُرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

ـ اعتقل الجيش التركي 3 مزارعين من منطقة راجو شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، لأسبابٍ مجهولة، كما داهم الجيش التركي منزلاً في منطقة راجو يوم أمس ونهب محتوياته.

ـ نشر الجيش التركي عدة اليات عسكرية له في قرية الجطل شمال غرب مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، لأسباب مجهولة.

إدلب وريفها:

ـ قُتل مدني وأصيب 3 آخرون، برصاص قوات حرس الحدود التركي، لدى محاولتهم عبور الحدود السورية _التركية، في ريف إدلب الغربي.

ـ شنَّت “هيئة تحرير الشام” حملة اعتقالات بريف إدلب الجنوبي، طالت عدداً من وجهاء المنطقة، بعد ورود معلومات لـ “الهيئة” عن اجتماع بين وجهاء المنطقة ومركز المصالحة الروسي، بهدف إدخال المنطقة في المصالحة الوطنية وتسليمها للجيش السوري.

كما اعتقلت “الهيئة” عدداً من الأشخاص في قرية الهبيط بريف ادلب الجنوبي، لأسباب مجهولة.

– أطلق مسلحون مجهولون النار على محكمة مدينة معرة النعمان التابعة للمجموعات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي.

– أصيب شخص إثر انفجار لغم به زرعه مسلحون مجهولون عند أطراف مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

ـ فككت المجموعات المسلَّحة عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون قرب “إحسان مبيض” بمدينة إدلب.

المصدر: الاعلام الحربي