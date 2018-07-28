مراسلنا في اليمن :بوارج العدوان تستهدف 4 زوارق لصيادين يمنيين في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر واستشهاد كل من عليها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 28 2018 - 21:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الجيش السوري يتابع عملياته في منطقة حوض اليرموك ويسيطر على قرية نافعة بريف درعا الشمالي الغربي
وحدات الجيش السوري تواصل تقدمها في ريف درعا الشمالي الغربي وتسيطر على عدد من البلدات والقرى بعد القضاء على الارهابيين
المجموعات المسلحة في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة تواصل تسليم اسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري
اللواء عباس ابراهيم: الفترة المقبلة ستشهد عودة مئات آلاف النازحين من لبنان الى ديارهم بالتنسيق مع المبادرة الروسية
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد: معضلة الحكومة هي عدم اعتماد الرئيس المكلف سعد الحريري معياراً واضحا في التشكيل
مصادر الوزير جبران باسيل للمنار: مفاتيح التأليف بيد الرئيس المكلّف وهو من عليه أن يلتزم بالمعايير الواحدة ليفتح القفل
مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي للمنار: التواصل بين الاشتراكي والحريري مستمر لكن هذا التواصل لم يحمل أي جديد
مصادر مطّلعة للمنار: حل العقدة المسيحية بإعطاء القوات 3 وزارات خدماتية ووزارة دولة لا يزال مجرد طرح
مراسل المنار: قوات الاحتلال تعتقل إثنين من الرسامين الإيطاليين أثناء رسم صورة عهد التميمي على المدخل الشمالي لبيت لحم
مصدر عسكري يمني: أسر عدد من مسلحي العدوان وتدمير 3 آليات خلال التصدي لمحاولة تقدم على صحراء الأجاشر
وحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان الشعبية تدمر آلية لقوى العدوان شمال صحراء ميدي ومقتل طاقمها
بوارج العدوان السعودي الأمريكي تستهدف 4 زوارق لصيادين يمنيين في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر واستشهاد كل من عليها
رئيس إقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون يتعهد من بلجيكا مواصلة الدفاع عن "القضية العادلة للشعب الكاتالوني"
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في اليونان الى 88 قتيلا بينهم 3 أطفال
تظاهرات في مختلف المناطق الروسية بدعوة من الحزب الشيوعي الروسي احتجاجا على مشروع رفع سن التقاعد الذي يناقشه البرلمان
رئيس الحكومة التونسية: حققنا نسبة نمو 2.7% وهي النسبة الأعلى منذ العام 2014
مقتل شخصين على الأقل وجرح خمسة آخرين في اعتداء شنه مسلحون على مركز طبي في جلال اباد شرق افغانستان
مراسلنا في اليمن :بوارج العدوان تستهدف 4 زوارق لصيادين يمنيين في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر واستشهاد كل من عليها
منذ 57 mins
28 July، 2018
التعليقات
ذات صلة
وفد من الجمعيات الأهلية في صور زار النائبين خريس و الموسوي
في اليوم السابع عشر من حرب تموز ألفين وستة: صاروخ خيبر واحد يستهدفُ العفولة
الفلسطينيون يرون انتصارات وانجازات حرب2006 ساهمت بتشكيل محور المقاومة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..