إستقبل رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين، في مكتبه في مدينة صور، وفدا من الجمعيات الاهلية في المدينة، ضم رئيس منبر الإمام الصدر الثقافي عباس حيدر، ومسؤولة الاعلام في جمعية حواس الاعلامية وفاء بيضون، ورئيس جمعية الأكاديميين في صور خليل الاشقر، وقائد منطقة صور ومسؤول العلاقات العامة في لبنان لجمعية كشافة الجراح أحمد يونس، ورئيس جمعية التواصل اللبناني- الفلسطيني عبد فقيه، وعضو الجمعية نبيل شحاده، ورئيس جمعية “هلا صور الثقافية الإجتماعية” الدكتور عماد الدين سعيد.

واعتبر ياسين خلال اللقاء “أن توجه الكيان الصهيوني لإقرار قانون القومية، هو صفعة على وجه كل الذين راهنوا على خيار التفاوض والسلام مع الكيان”، مشددا على “أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد لأمة تريد أن تعيش بكرامتها وتستعيد حقوقها.

وشدد على ان “فلسطين قضية لا ترتبط بحدود بل بمبادئ، وحريتها تمثل حرية كل الشعوب العربية والاسلامية”، وعلى “ضرورة دعم مسيرات حق العودة بكل السبل الممكنة، خصوصا أنها تشكل إبداعا فلسطينيا في المقاومة”.

وبعدما أكد “أن لبنان سيبقى قلعة حصينة للمقاومة، وبيئة منتجة لثقافتها، وإنتصار 2006 خير دليل على فعالية خيار المقاومة”، ختم بالقول: “إن العلاقة اللبنانية الفلسطينية مع الداخل المحتل او الشتات الصامد، هي علاقة طبيعية للذاهبين نحو النصر الحتمي على المشروع الصهيوأميركي في المنطقة، وجميع خطط هذا المشروع لإيقاع الفتنة أو إبعاد الشعبين عن بعضهما، لن تفلح، لأنهما إنطلقا: مقاومة نحو النصر”.

ووجه الوفد دعوة للعلامة ياسين، لحضور وقفة تضامنية بعنوان “مدينة صور تتضامن مع فلسطين”.

وتحدث رئيس منبر الإمام الصدر الثقافي عباس حيدر باسم الوفد، حيث أطلع ياسين على برنامج الوقفة التضامنية. وكان نقاش بين الحاضرين حول القضية الفلسطينية والمقاومة والعلاقة بين الشعبين.

المصدر: الوكالة الوطنية