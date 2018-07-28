صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“بعد ان تفاقمت ظاهرة نشل السيدات على الطرقات العامة في وضح النهار في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وفي سبيل مكافحة هذه الظاهرة، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، اجراءاتها الحثيثة لكشف هوية أفراد عصابات النشل بغية العمل على توقيفهم، وقد تمكنت من تحديد هوية احدى هذه العصابات المؤلفة من المدعوين:

– ح. ن. (مواليد عام 1994، لبناني).

– م. ن. (مواليد عام 1986، لبناني).

وهما من أصحاب السوابق في جرائم السرقة والنشل وتعاطي المخدرات.

بتاريخ 26/7/2018 وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة تمكنت قوة من الشعبة، من توقيفهما في محلة حي السلم على متن الدراجة الآلية التي يستخدمانها في عمليات النشل، وضبط بحوزتهما كمية من المخدرات.

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما كانا يقومان بمراقبة السيدات على الطرقات بغية نشلهن، وانهما نفذا أكثر من 10 عمليات نشل وسرقة خلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة، في مناطق: خلدة، الشويفات، فرن الشباك، عين الرمانة، ساقية الجنزير، سليم سلام، طريق الجديدة والروشة.

كما انهما كانا في أغلب الأوقات، يختاران السيارات التي كانت تقودها النساء، حيث يقومان بسرقة حقائب اليد عبر نوافذ السيارات المفتوحة أو من خلال فتح الباب الأمامي الأيمن للسيارة وسرقة الأغراض الموجودة على المقعد، كما واعترفا بأنهما كانا يشتريان مادتي الهيرويين وحشيشة الكيف بالأموال المسروقة.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتيهما بناء على اشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقمين: 922173/05 – 921115/05 لإتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية