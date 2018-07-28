هل تعتقد ان الخطوات العملية التي اتخذها حزب الله لتسهيل عودة النازحين احرجت بعض السياسيين في لبنان ما دفعهم لتغيير موقفهم من هذا الملف؟

نعم

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