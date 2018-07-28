ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في اليونان الى 88 قتيلا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 28 2018 - 16:59
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
فلسطين المحتلة: ثلاثة شهداء وأكثر من 115 جريحا برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة في قطاع غزّة
استشهاد الفتى الفلسطيني (مؤمن الهمص) متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة برصاص الاحتلال
قوات الاحتلال الصهيوني تمدد اعتقال 5 أطفال فلسطينيين اعتقلوا من باحات المسجد الأقصى
إعلام العدو: المصادقة على بناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة "آدم" شمال شرق القدس المحتلة بموافقة أمريكية
لبنان: النازحون السوريون يتجمعون في شبعا ومنطقة المصنع استعدادا للعودة إلى قراهم في الزبداني في اطار العودة الطوعية
دفعة النازحين السوريين الجديدة تضم نحو 600 نازح في شبعا جرت تسوية أوضاعهم و150 من مناطق البقاع الأوسط
اللواء عباس ابراهيم: الفترة المقبلة ستشهد عودة مئات آلاف النازحين من لبنان الى ديارهم بالتنسيق مع المبادرة الروسية
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد: معضلة الحكومة هي عدم اعتماد الرئيس المكلف سعد الحريري معياراً واضحا في التشكيل
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: على المجتمع الدولي رص الصفوف لإنهاء العنف في سوريا
الجيش السوري يسيطر على كامل قرى ريف درعا الشمالي الغربي ومنطقة حوض اليرموك ويحررها من ارهابيي تنظيم "داعش"
نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة (فلاديمير سافرونكوف): الحقائق على الارض تشهد على تحسن الوضع في سوريا
ليبيا: مظاهرات سلمية في عدد من المدن للمطالبة بتحسين الخدمات المعيشية
رئيس حكومة اليونان ألكسيس تسيبراس: أتحمل المسؤولية السياسية عن مأساة الحرائق في أثينا التي أوقعت أكثر من 87 قتيلا
أرمينيا تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق للبلاد (روبرت كوتشاريان) بتهمة تزوير الانتخابات
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في اليونان الى 88 قتيلا
منذ 11 mins
28 July، 2018
التعليقات
ذات صلة
كيف تابع لبنان والعالم الخسوف الأطول في هذا القرن
مسؤول عسكري ايراني: ترامب لا يمكنه ارتكاب أي حماقة
مطالبات شعبية عراقية مستمرة والمرجعية تدعو لعدم التهاون بالمطالب
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..