أكد مساعد وزير الدفاع الايراني للشؤون القانونية والبرلمانية رضا طلائي نيك، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لا يمكنه ارتكاب أي حماقة”. وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة أنباء “فارس” في تويسركان، بمحافظة همدان غرب ايران، قال طلائي نيك إن “ترامب لا يمكنه ارتكاب اي حماقة لأن شعبنا سيقف بصورة اكثر وحدة ومقاومة ويقظة ووعياً من الماضي امام الاستكبار واميركا والصهاينة”. وأكد أنه “على ترامب ان يشهر بقلق بالغ” واضاف، انه كان ينبغي على ترامب على الاقل ان يستفيد من تجارب رؤساء اميركا السابقين لان اي رئيس اميركي واي صهيوني هدد ايران حصل على نتيجة معاكسة تماما وهو ما سيتلقاه المسؤولون الاميركيون ايضاً.

وأشار الى أن “هنالك عدة مواضيع مدرجة في جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي بانتظار المصادقة النهائية”، قائلاً إن تأسيس منظمة الصناعات البحرية في القوات المسلحة وتعديل قانون استخدام السلاح يعدان من ضمن المواضيع المدرجة في جدول اعمال المجلس. ونوّه الى الطاقات الصناعية المتوفرة في الصناعات الدفاعية، قائلاً “إنه فضلا عن توفير حاجات القوات المسلحة من حيث الأسلحة والمعدات، فقد اعلنا للحكومة استعدادنا لتغطية حاجات القطاع الصناعي التي يمكننا انجازها مثل شركة “صا ايران” الناشطة في مجال الضوئيات والالكترونيات وكذلك في مجال صناعات متطورة مثل منظمة تطوير الطاقة بوزارة الدفاع وصناعات اخرى تحتاجها البلاد في القطاع المدني”. وأشار الى “انموذج جديد لهذه الصناعات وهو عبارة عن جهاز للاشعة السينية لفحص المركبات من دون فتح ابواب الحاويات”، لافتا الى تزويد جمارك غرب البلاد باجهزة متطورة في سياق دعم القطاعات المدنية في اطار الاقتصاد المقاوم.

المصدر: وكالة أنباء فارس