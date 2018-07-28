درعا وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي، وبسط سيطرته على قرية جملة، بعد معارك مع تنظيم داعش.

وأقرَّ “المرصد السوري المعارض” بسيطرة الجيش السوري على قرية جملة، في حوض اليرموك بعد معارك مع داعش، وأشار إلى أن داعش بات يسيطر على 6 قرى وبلدات فقط في حوض اليرموك وهي “عابدين، الشجرة، بيت آره، كويا، معريه والقصير”.

كما أحصى “المرصد المعارض” مقتل أكثر من 233 مسلَّحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري في منطقة حوض اليرموك.

القنيطرة وريفها:

ـ سلمت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة دفعات جديدة من سلاحها الثقيل والمتوسط للجيش السوري، وذلك في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وتسلم الجيش خلال الـ48 ساعة الماضية من المجموعات المسلحة في بلدة جباتا الخشب دبابة وراجمة صواريخ وعربتين مصفحتين و3 سيارات دفع رباعي مركب عليها رشاشات 14،5 مم وشيلكا ومدفع 122 مم وقذائف دبابة وهاون من عيارات مختلفة وصاروخية محلية الصنع ورشاشين عيار 14،5 مم وذخيرة متنوعة.

الحسكة وريفها:

ـ اقتحمت “قسد” منزلاً في بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، بحثاً عن فتاة، بحجة هروبها من “التجنيد الإجباري”.

الرقة وريفها:

ـ وصلت مساعدات عسكرية مقدمة من “التحالف الدولي” لمسلحي “قسد”، في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تضم آليات وحواجز اسمنتية.

حلب وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعو “محمود ضبعان” إثر انفجار عبوة ناسفة به، زرعها مسلَّحون مجهولون، قُرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

ادلب وريفها:

ـ قُتل مدني وأصيب 3 آخرون، برصاص قوات حرس الحدود التركي، لدى محاولتهم عبور الحدود السورية _التركية، في ريف إدلب الغربي.

ـ شنَّت “هيئة تحرير الشام” حملة اعتقالات بريف إدلب الجنوبي، طالت عدداً من وجهاء المنطقة، بعد ورود معلومات لـ “الهيئة” عن اجتماع بين وجهاء المنطقة ومركز المصالحة الروسي، بهدف إدخال المنطقة في المصالحة الوطنية وتسليمها للجيش السوري.

كما اعتقلت “الهيئة” عدداً من الأشخاص في قرية الهبيط بريف ادلب الجنوبي، لأسباب مجهولة.

– أطلق مسلحون مجهولون النار على محكمة مدينة معرة النعمان التابعة للمجموعات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي.

– انفجر لغم زرعه مسلحون مجهولون عند أطراف مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات.

المشهد المحلي:

ـ وصلت دفعة جديدة من السوريين المهجرين القادمين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس على الحدود السورية _اللبنانية، تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم التي غادروها في أوقات سابقة هربا من إجرام التنظيمات الإرهابية.

وعبَّر الأهالي العائدون عبر ممر جديدة يابوس، عن سعادتهم بالعودة إلى وطنهم وحيوا الجيش العربي السوري وإنجازاته، وأضاف الأهالي أنهم كانوا ينتظرون لحظة تخليص قراهم وبلداتهم من الإرهاب كي يعودوا إلى ربوع الوطن.

ـ قال مسؤول في “مجلس سوريا الديمقراطية” الذراع السياسي لـ “قسد”، مطلع على المحادثات بين وفد “المجلس” والحكومة السورية في دمشق، أن وفد “مجلس سوريا الديمقراطية” ركز خلال المفاوضات مع الحكومة السورية على أولوية استعادة الخدمات: كهرباء، تعليم، النفوس، الصحة بحيث يتم إصلاح العنفات السبع في سد الفرات وإعمار المدارس وتشغيلها واستعادة النفوس والسجلات المدنية عملها. وتكون هذه الأمور بمثابة إجراءات للثقة ومرحلة أولى.

وفيما بعد يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وبحسب المسؤول في “مجلس سوريا الديمقراطية” فإن المرحلة تتضمن تسليم المعابر الحدودية والوجود الأمني للحكومة السورية.

هذا وأكدت مصادر سورية مطلعة لصحيفة “القدس العربي”، أن “قسد” أبلغت السلطات السورية استعدادها للانسحاب من مدينة الرقة وأحياء واسعة من مدينة الحسكة وهي الأحياء التي تحيط بالمربع الأمني الذي توجد فيه مؤسسات الدولة وأفرعها الأمنية بمدينة الحسكة وتسليمها للجيش السوري الذي سينتشر فيها فور تسلُّمها.

وأشارت إلى أن المجلس التنفيذي التابع لـ “قسد” ابلغ دمشق بأن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها وقواعدها العسكرية من الأراضي السورية وأن واشنطن أخبرت “قسد” بهذه المسألة وأبلغتها أيضاً بأنها ستقوم بترتيب عملية الانسحاب مع الطرف الروسي في الفترة المقبلة.

وفي ذات السياق، نقلت قناة “الميادين”، عن الرئيس المشترك لـ “مجلس سوريا الديمقراطية”، “رياض درار” قوله، إنَّ ما دفع “قسد” للاتفاق مع الحكومة السورية هو كلام الرئيس السوري بشار الاسد بأن أمام “قسد” إما الحوار أو الحرب، وأضاف أنَّه تم تشكيل لجان لإتمام الاتفاق النهائي مع الحكومة السورية، مؤكداً أن “قسد” ستتعاون مع الجيش السوري في أي معركة لمحاربة الإرهاب.

المشهد الدولي:

ـ أدانت الحكومة البرازيلية بشدة الاعتداءات الارهابية التي استهدفت المدنيين الابرياء في محافظة السويداء الأسبوع الماضي، وأعربت الحكومة، عن تضامنها مع الشعب السوري والحكومة السورية، وأكدت مجدداً رفضها لأي عمل إرهابي.

ـ أكد المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، خلال جولته في مركز انطلاق النازحين السوريين في شبعا، أن “الفترة المقبلة ستشهد عودة مئات الاف النازحين السوريين من لبنان الى ديارهم بالتنسيق بيننا وبين المبادرة الروسية”، ودعا النازحين الى “التوجه بكثافة الى مراكز الامن العام في كافة المناطق اللبنانية لتسجيل اسمائهم، ومن جهتنا نسعى دائما لتسهيل عودة آمنة للجميع، كما نعمل على حل اية اشكالات تواجههم مع السلطات السورية حتى يعود هؤلاء بكل راحة وطمأنينة”.

المصدر: موقع المنار