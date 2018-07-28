إستغرب رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان التصعيد الكلامي الحاصل على خلفية المجزرة الدموية التي إرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في السويداء، سائلا عن الجدوى من هذه المواقف في وقت دماء أهلنا في السويداء لم يجف، وأضاف:”كان الأحرى بمن يريد أن ينصر أهل جبل العرب أن يقف الى جانبهم في محنتهم بدل إطلاق الإتهامات جذافاً.

ولفت ذبيان الى التوقيت المشبوه والمترابط بين قيام العدو الإسرائيلي بإجلاء عناصر تنظيم الخوذ البيضاء الذي لا يقل خطورة عن تنظيمي النصرة وداعش، وبين إرتكاب مجزرة السويداء الإرهابية، مؤكداً أن الأيادي الأميركية والإسرائيلية واضحة في التورط بسفك دماء أهلنا في السويداء، وذلك إنتقاماً منهم لمواقفهم الوطنية المشرّفة منذ بدء الحرب الإرهابية على سوريا، حيث كانوا دائماً مع خيار الدولة السورية الواحدة والموحدة بعيداً عن المشاريع والمخططات الهادفة الى تقسيم سوريا وشرذمتها.

المصدر: موقع المنار