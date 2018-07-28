أدانت الحكومة البرازيلية بشدة الاعتداءات الارهابية التي استهدفت المدنيين الابرياء في محافظة السويداء الأسبوع الماضي.

وأعربت الحكومة في بيان لها عن تضامنها مع الشعب السوري والحكومة السورية مؤكدة مجددا رفضها لاي عمل إرهابي.كما عبرت الحكومة البرازيلية عن تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وارتقى عشرات الشهداء وأصيب آخرون بجروح يوم الاربعاء الماضي جراء اعتداءات ارهابية انتحارية فى مدينة السويداء بالتزامن مع هجمات لإرهابيي “داعش” على عدد من القرى في الريفين الشرقي والشمالي يفي المحافظة.

المصدر: وكالة سانا