بالرغم من أن شاشات “أوليد” المرنة موجودة منذ بضع سنوات، إلا أن استخدامها في الأجهزة الذكية كان محدودا أو منعدما إلى حد ما، لكن ما أعلنته شركة “سامسونغ” يبدو أنه سيحدث طفرة في عالم التكنولوجيا.

وأعلنت شركة “سامسونغ ديسبلاي” أنها أجرت عددا من التجارب على شاشتها OLED المرنة وغير القابلة للكسر، على أن يتم استخدامها مستقبلا في عدد من الهواتف والأجهزة الذكية.

ووفق صورة، نشرها موقع “ذي فيرج”، فإن الشاشة ستكون قابلة للطي، كما تتوفر على غطاء بلاستيكي لجعلها شفافة.

وقال المصدر إن الشركة الكورية الجنوبية أخضعت هذا النوع من الشاشات لعدد من الاختبارات، وأثبتت كفاءتها ومتانتها، حيث حصلت على موافقة شركة “آندر رايترز لابوراتوريز”، المعروفة اختصارا بـ”يو إل”. وكشف المدير التنفيذي لـ”سامسونغ ديسبلاي” أن الشاشة الجديدة مناسبة للهواتف الذكية نظرا لخفة وزنها وصلابتها، مضيفا أنها بلاستيكية وليست زجاجية، مما سيجعلها أقل عرضة للكسر”.

ونجحت الشاشة المرنة في عدة اختبارات، حيث تم إلقاؤها 26 مرة من ارتفاع 1.2 متر، كما تم تعريضها لحرارة كبيرة تصل إلى 71 درجة سيليزيوس أو -32 درجة تحت الصفر.

المصدر: سكاي نيوز