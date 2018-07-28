منعت سلطات منغوليا طائرة يشتبه بانها تابعة لسلاح الجو التركي من الاقلاع الجمعة بعد ان قال شهود إن على متنها تركيا مخطوفا،تشتبه انقرة في ارتباطه بجماعة فتح الله غولن، التي تعتبرها ارهابية.

وفي الاسابيع الاخيرة نفذت الاستخبارات التركية عمليات خارج البلاد ضد اشخاص مرتبطين بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016.

وصباح الجمعة امسك خمسة رجال بفيصل اكجاي من امام منزله في اولان باتور عاصمة منغوليا ووضعوه في حافلة صغيرة، بحسب ما روى اصدقاؤه وشهود عيان، واكجاي (50 عاما) يعمل مديرا لمدرسة في منغوليا يعتقد انها مرتبطة بغولن، وهو ما نفاه المدرسون في معرض ردهم على اسئلة وكالة فرانس برس.

المصدر: الوكالة الفرنسية