القنيطرة وريفها:

ـ تمّ رفع علم الجمهورية العربية السورية في ساحة التحرير بمدينة القنيطرة المحررة.

درعا وريفها:

ـ تابع الجيش السوري عملياته في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي، وبسط سيطرته على وادي صيصون وسد سحم الجولان بعد مواجهات مع تنظيم داعش.

ـ قُتل أكثر من 188 مسلحاً من المجموعات المرتبطة بداعش وأصيب العشرات، خلال المعارك مع الجيش السوري في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي خلال الـ 8 أيام الماضية، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

وأقر “المرصد المعارض” بسيطرة الجيش السوري على 98 % من مساحة محافظة درعا، في حين تُسيطر المجموعات المرتبطة بداعش على مساحة 2% من مساحة المحافظة.

ـ عثر الجيش السوري على مقر لما يسمى “الخوذ البيضاء” في بلدة سحم الجولان بريف درعا الشمالي الغربي، بداخله ألغام مضادة للدروع وحشوات قذائف مدفعية.

ـ عاد المئات من المهجرين إلى منازلهم في بلدة جلين بريف درعا الشمالي الغربي، بعد أن حررها الجيش السوري من الإرهاب.

دير الزور وريفها:

ـ قُتِل شخص إثر إطلاق أحد مسلّحي “قسد” النار عليه، في محيط بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، عقب مشادّة كلامية بينهما.

ـ أصيب طفل إثر انفجار لغم به من مخلفات داعش، في بلدة أبو حمام الخاضعة لسيطرة “قسد” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ نفذت قوات “التحالف الدولي” انزالاً جوياً بمنطقتي “تل مشحن وتل دويم” غرب بلدة اليعربية في ريف الحسكة الشرقي، واعتقلت شخصين من الجنسية العراقية وشخصا آخر يُدعى “عبد القادر الخلوف”.

الرقة وريفها:

ـ عُثر على مقبرة جماعية قُرب مشفى الأطفال بمدينة الرقة، تعود لمدنيين قضوا إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” على المدينة، أثناء سيطرة تنظيم داعش عليها سابقاً.

حلب وريفها:

ـ قُتل شخص وأصيب طفلان وامرأة من عائلة واحدة، إثر انفجار لغم بسيارة كانت تقلهم، على الطريق الواصل بين مدينة دارة عزة وقرية قاطورة بريف حلب الغربي.

ـ قُتل شخص على أيدي مسلحين مجهولين، في قرية باتبو بريف حلب الغربي.

ـ قُتل وأصيب عددً من مسلَّحي “الجيش الحر” إثر انفجار لغم بهم في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وقام الجيش التركي بإغلاق منطقة التفجير.

ـ أصيب عدد من مسلحي فصيلي “حركة أحرار الشام” و”فرقة الحمزة _الجيش الحر” المدعومين تركياً، جراء الاشتباكات بينهما ليلة أمس في حي الأشرفية بمدينة عفرين، بريف حلب الشمالي الغربي، دون معرفة الأسباب.

إدلب وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي تنظيم “جند الأقصى” المدعو “محمد صالح قطيش” إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلَّحين مجهولين في قرية معرزيتا جنوب بلدة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي.

ـ قُتل شخص تحت التعذيب، بعد اعتقاله من قبل مسلحي “جبهة تحرير سوريا” من قرية تلمنس في ريف إدلب الجنوبي.

ـ أصيب أحد مسلَّحي “هيئة تحرير الشام” إثر استهداف مسلحين مجهولين حاجزاً لـ “الهيئة”، في مدينة سرمدا، بقنبلة يدوية، كما استهدف مسلَّحون مجهولون بقذيفة صاروخية مقراً لـ “هيئة تحرير الشام” في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

وفي ذات السياق، أصيب 3 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقاط “هيئة تحرير الشام” في صوامع الحبوب جنوب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ انفجر لغم زرعه مسلَّحون مجهولون، على الطريق الواصل بين قريتي حزارين وجبالا بريف إدلب الجنوبي.