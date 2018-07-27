تشهد معظم مناطق العالم في هذه الاثناء ظاهرة خسوف القمر والذي سيبلغ الخسوف الكلي. ويتحرك القمر نحو ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين. ويحدث الخسوف التام في الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش ويمكن رؤيته في أوروبا وروسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أنحاء آسيا واستراليا. ويستغرق الخسوف الكلي ساعة و42 دقيقة و57 ثانية لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي مما يعني أن القمر سيقبع ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض.

وسيظهر القمر بمشهد القمر الدامي اي يظهر باللون البرتقالي أو البني أو القرمزي مع اختراق أشعة الشمس للغلاف الجوي للأرض.

وقال آندرو فابيان أستاذ علم الفلك بجامعة كمبردج لرويترز ”يطلق عليه القمر الدامي لأن أشعة الشمس تخترق الغلاف الجوي للأرض في طريقها إلى القمر ويحول الغلاف الجوي للأرض الأشعة إلى اللون الأحمر بالشكل ذاته الذي يصطبغ فيه قرص الشمس باللون الأحمر عند الغروب“.

في الوقت نفسه يقترب المريخ من الأرض أكثر مما حدث في عام 2003 لذلك قد يشاهد بعض المتابعين ما يبدو أنه نجم يتراوح لونه بين الأحمر والبرتقالي الذي سيكون في الواقع الكوكب الأحمر (المريخ).

المصدر: رويترز