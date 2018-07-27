صور من عمليات الجيش السوري في محافظة القنيطرة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 27 2018 - 23:23
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
شهيدان وأكثر من 115 جريحا برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة في قطاع غزّة
الشهيدان هما الطفل مجدي السطرى (14 عاماً) استشهد شرق رفح وغازي محمد أبو مصطفى (43 عاما) استشهد شرق خانيونس
قوات الاحتلال تعتقل 26 مواطنا فلسطينيا من أمام باب الاسباط بالمسجد الأقصى وتعتدي عليهم بالضرب
قوات الاحتلال تعترف بإصابة 4 من عناصرها خلال مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى
مراسل المنار: إصابة شابين بالاعيرة النارية خلال مواجهات مع الاحتلال في كوبر برام الله المحتلة
الجيش السوري يرفع العلم السوري في ساحة التحرير في مدينة القنيطرة وسط احتفالات شعبية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نحن مستعدون لدعوة ترامب الى موسكو لقد وجهنا اليه الدعوة وأنا مستعد للتوجه الى واشنطن
البيت الأبيض: نتطلع إلى استقبال الرئيس بوتين في واشنطن مطلع العام المقبل
وزير الحرب الأمريكي: الرئيس دونالد ترامب لم يطلب من العسكريين الأمريكيين بدء العمل مع روسيا على الأرض في سوريا
تحالف العدوان السعودي الامريكي يرفض السماح لطائرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث بمغادرة مطار صنعاء
وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تدمر مدرعات لقوى العدوان السعودي الامريكي في مثلث مقنبة بصواريخ موجهة
طائرات العدوان السعودي الامريكي تستهدف ميناء الحديدة وآبار المياه في المحافظة بعدد من الغارات
السلطات المحلية في الحديدة دانت غارات العدوان التي استهدفت مناطق مدنية وآبار المياه التي يستفيد منها المدنيون
الاتحاد الاوروبي يؤكد ان الملف الزراعي لن يكون على طاولة المفاوضات التجارية مع واشنطن
فرنسا: تعطل حركة القطارات في محطة مونبارناس للقطارات في باريس بسبب حريق كبير في الضواحي القريبة من المحطة
صور من عمليات الجيش السوري في محافظة القنيطرة
منذ 2 ساعة
27 July، 2018
سورية
-
عربي وإقليمي
صور من عمليات الجيش السوري في محافظة القنيطرة وسيطرته على المدينة المحررة وقرية الحميدية، كما يظهر في الصور بعض مواقع للعدو الصهيوني في الجولان المحتل.
المصدر:
الاعلام الحربي
ريف القنيطرة
التعليقات
ذات صلة
الجيش السوري يدخل قرية الحميدية بريف القنيطرة
عدسة الاعلام الحربي تواكب عمليات الجيش السوري في ريف القنيطرة
بالخريطة….كيف أصبحت السيطرة في القنيطرة؟
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..