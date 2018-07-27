رُفع علم الجمهورية العربية السورية الجمعة في ساحة التحرير بمدينة القنيطرة المحررة، وذلك كإعلان عن أن المدينة باتت خالية من الإرهاب. وذكر مراسل وكالة “سانا” السورية في القنيطرة أنه “بعد تأمين الجيش العربي السوري مدينة القنيطرة وإنهاء الوجود الإرهابي فيها وإزالة المفخخات والألغام ومخلفات التنظيمات الإرهابية، تم اليوم رفع العلم الوطني في ساحة التحرير بالمدينة على وقع النشيد الوطني ووسط حشد من الأهالي.” وشارك في رفع العلم عناصر من الجيش وحشود كبيرة من الأهالي، الذين أعربوا عن ارتياحهم الكبير لدخول الجيش العربي السوري إلى مدينة القنيطرة وتطهيرها من الإرهاب وتثبيت حالة الأمن والاستقرار. وأكد الأهالي دعمهم للجيش في مواصلة حربه ضد الإرهاب “لتطهير كامل أرجاء المحافظة وكل شبر من أرض سورية من الارهاب واستعادة حياتهم الطبيعية بعد حرمانهم منها لسنوات بفعل التنظيمات الإرهابية، التي عاثت فسادا وترهيبا بالأهالي وممتلكاتهم خدمة للعدو الإسرائيلي الذي كانت تجاهر بولائها له وتتلقى كل أشكال الدعم منه”، بحسب “سانا”.

المصدر: وكالة سانا - سوريا