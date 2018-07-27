بات طالب ياباني نجما على موقع”تويتر”، بعد نشره صورا فوتوغرافية لتماثيل صنعها من الحشرات الحية أو بقاياها.

وأبدع الطالب، وهو من مدينة أوساكا اليابانية، أول تمثال له لعرضه ضمن نشاط مدرسي، ثم نشر صورته على تويتر، حيث سجل نفسه باسم ride_hero_.

وتظهر مهارة الشاب ودقته عند مقارنة التماثيل التي يصنعها بالشخصيات الخيالية من الأفلام، وعلق على إحدها قائلا إن الوحش الذي أبدعه “أتى من كوكب آخر ليستولي على الأرض”.

وقالت صحيفة “Sora News” إن تماثيل الفتى مصنوعة من حشرات مختلفة، يجمعها ويشكلها في هياكل متقنة.

المصدر: روسيا اليوم