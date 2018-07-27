استعاد الجيش السوري، الخميس، السيطرة التامة على سحم الجولان في ريف درعا الشمالي الغربي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وفي وقت سابق أعلن مصدر عسكري تحرير تل الجموع بريف درعا الشمالي وأربع نقاط استناد متصلة به بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وذكر المصدر العسكري في تصريح لـ”سانا” أن الجيش في الريف الشمالي لدرعا أحكمت السيطرة على تل الجموع وأربع نقاط استناد متصلة به وأبطلت مفعول شبكة كبيرة من الألغام المضادة للدروع والأفراد واستولت على كمية كبيرة من العتاد الحربي الثقيل.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على قرى وبلدات الشيخ حسين وكوكب والشبرق ومسيرتة واللويحق وسلبك في ريفي درعا الشمالي الغربي والقنيطرة الجنوبي الشرقي.

وأوضح أن عمليات وحدات الجيش أسفرت عن القضاء على العديد من الإرهابيين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وكانت وحدات الجيش حررت الأربعاء قرى وبلدات البصالة، وعين قاضي، والمقرز، وصيدا الجولان، وخان صيدا، والحانوت، وأبو حارتين، وعين ذكر، ولوبيد، وسد المقرز، وبكارغربي، ومعدلي، وأبو مندارة، ورزانية صيدا، بعد القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين ومصادرة أسلحتهم وعتادهم.

إلى ذلك، أفادت “سانا” بأن وحدات الاقتحام في الجيش حققت تقدما جديدا في عملياتها ضد أوكار تنظيم “داعش” في بلدة جلين بريف درعا الشمالي الغربي، مشيرة إلى وقوع معارك عنيفة بين قوات الجيش وعناصر تنظيم “داعش” المنتشرة في بلدة جلين.

كما ذكرت الوكالة أن الطيران الحربي كثف من غاراته على أوكار التنظيم في منطقة حوض اليرموك أسفرت عن تكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

وتنتشر في مساحة ضيقة من حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي مجموعات تابعة لتنظيم “داعش”.