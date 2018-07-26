يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ الرابعة بعد ظهر اليوم، اجتماعا في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، مع الوفد الرئاسي الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكسندر لافرنتييف، للبحث في المقترحات الروسية لتأمين عودة النازحين السوريين الى اراضيهم.

ويحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني، الى الرئيسين بري والحريري، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري.

كما يشارك في الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المستشار العسكري العميد الركن المتقاعد بول مطر، المستشار الديبلوماسي السفير شربل وهبه، مدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا والمستشار في وزارة الخارجية اسامة خشاب.

ويضم الوفد الروسي الى لافرنتييف، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، القائم باعمال السفارة الروسية فاتشلاف مقصودوف، الجنرال ستانيسلاف غادجيما غوميدوف والجنرال فانسييف، اضافة الى عدد من الديبلوماسيين والضباط والمستشارين في وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين والسفارة الروسية في بيروت.

ومن المقرر ان يعرض الوفد الرئاسي الروسي الخطة التي اعدتها وزارة الدفاع الروسية بالاشتراك مع وزارة الخارجية الروسية لتنظيم اعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام