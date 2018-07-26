وكالة سانا: الجيش السوري يعثر على مشفى ميداني بداخله كميات كبيرة من الأدوية بعضها إسرائيلي من مخلفات الإرهابيين قرب معبر القنيطرة في المدينة المحررة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2018 - 17:05
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حزب الله يدين الجريمة الارهابية التي تعرضت لها مدينة السويداء وجوارها
حزب الله: نتقدم بأحر التعازي الى أهالي السويداء والشعب السوري والقيادة السورية الشجاعة
حزب الله: نشيد بالبطولة والشجاعة للجيش السوري وأهالي المنطقة في مواجهة الهجوم الغادر وإفشاله
حزب الله: قدوم عصابات الإرهاب للسويداء من التنف مؤشر خطير على إشتراك القوات الأميركية بالجريمة
حزب الله: هذه الجريمة تؤكد بشكل واضح أن القوى الإقليمية والدولية تواصل دعمها العصابات المجرمة
حركة أمل تدين الهجمات الإرهابية التي تعرضت مدينة السويداء
حركة أمل: أهالي السويداء لا يزالون على العهد متمسكين بعروبتهم وأصالتهم في تسطير البطولات
الخارجية الروسية: عملية القضاء على الارهابيين جنوبي سوريا اوشكت على الانتهاء
سانا: وحدات من الجيش السوري تنتشر في منطقة دوار العلم وداخل مدينة القنيطرة المحررة بعد انهاء الوجود الارهابي فيها
أهالي مدينة السويداء ومحيطها يشيّعون شهداء المجزرة الإرهابية التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق أهالي المنطقة
الرئيس الأسد: جريمة الإرهابيين في السويداء تدلّ على أنّ الدول الداعمة لهم تحاول إعادة بث الحياة بهذه التنظيمات
الجيش السوري يسيطر على قرية المزيرعة وبحيرة سد عدوان شمال بلدة جلين بريف درعا الشمالي الغربي
الجيش السوري يدخل الى قرية الحميدية في ريف القنيطرة بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها
المجموعات المسلحة في مدينة نوى بريف درعا تبدأ تسليم أسلحتها الى الجيش السوري إستكمالا لاتفاق التسوية
سانا: عودة عشرات العائلات الى أرياف حلب وإدلب وحماة من مناطق سيطرة الإرهابيين في إدلب الى مناطقهم المحررة من الإرهاب
رئيس مجلس الوزراء السوري يبحث مع وزير الصناعة اللبناني سبل فتح آفاق للتعاون الإقتصادي والصناعي بين البلدين
الوزير الحاج حسن: نريد أن نكون شركاء حقيقيين في عملية إعادة الإعمار بهدف الوقوف الى جانب سوريا
كتائب القسام تعلن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع قواتها وتتوعد الإحتلال بدفع ثمن غال جراء جرائمه
قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني: الأميركيون طلبوا مني الاّ يتعرضوا لهجمات في العراق إبان احتلاله
اللواء قاسم سليماني لترامب: قد تبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها
سليماني: إيران ستفاجئ الولايات المتحدة في أي حرب تشن ضدها من حيث لا تتوقع
سليماني: البحر الأحمر الذي كان آمناً لم يعد كذلك بعد اليوم لوجود الأميركيين
مصادر يمنية: تدمير مدرعة لقوى العدوان بصاروخ موجه غرب التحيتا بالساحل الغربي
رئيس المفوضية الأوروبية خلال لقائه الرئيس ترامب في واشنطن: الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي "ليسا أعداء بل حلفاء"
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: كوريا الشمالية تواصل إنتاج موادّ إنشطارية
بومبيو: واشنطن لن تسمح باستمرار المفاوضات مع كوريا الشمالية الى ما لا نهاية
أفغانستان: 5 قتلى على الأقل و6 جرحى بتفجير انتحاري إستهدف موكبا للإستخبارات الأفغانية في كابول
عمران خان يعلن فوز حزبه في الانتخابات الباكستانية
الرئيس اللبناني يستقبل وفدا من الرئاسة الروسية في قصر بعبدا ويعقد اجتماعا بمشاركة رئيس المجلس النيابي نبيه بري
الشرطة الاثيوبية تعلن مقتل مدير مشروع سد النهضة بطلق ناري في رأسه
وكالة سانا: الجيش السوري يعثر على مشفى ميداني بداخله كميات كبيرة من الأدوية بعضها إسرائيلي من مخلفات الإرهابيين قرب معبر القنيطرة في المدينة المحررة
منذ 28 mins
26 July، 2018
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