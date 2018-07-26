استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله النائب السابق الحاج حسن حب الله وفد قياديا من الجبهة الشعبية – القيادة العامة برئاسة مسؤول الجبهة في لبنان أبو كفاح دبور.

وجرى البحث، بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في “حزب الله”، في “المستجدات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية والمخيمات”.

وأكد الطرفان “متانة العلاقة بين قوى المقاومة وصلابتها في مواجهة كل ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية، وهي قادرة بإذن الله سبحانه على إسقاط كل مشاريع وصفقات التسوية التي تحيكها الإدارة الأميركية، خدمة للصهيونية المحتلة والمغتصبة لأرض فلسطين”. وأشادا ب”مسيرات العودة التي يسطر ملاحمها الشعب الفلسطيني في ميدان غزة والتي أربكت الكيان الصهيوني الغاصب وشلت قدرته”.

ودعا حب الله إلى “العمل بجدية لتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي على إستراتيجية المقاومة والتحرير، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية