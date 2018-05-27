دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ابرز المسؤولين الليبيين للمشاركة الثلاثاء بباريس في مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة يهدف الى التمهيد لانتخابات قبل نهاية 2018 في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.

والهدف من هذا الحدث الدبلوماسي غير المسبوق الذي اكدته الاحد الرئاسة الفرنسية، هو “توفير الظروف للخروج من الازمة” في ليبيا وذلك من خلال “اشعار الفاعلين الوطنيين والدوليين كافة بمسؤولياتهم”.

وفشلت حتى الان كافة الجهود التي بذلت لبسط الاستقرار في البلد منذ الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في خضم احداث “الربيع العربي” وبتدخل غربي شن في آذار/مارس 2011.

وفي محاولة لتحقيق الهدف يستقبل الرئيس الفرنسي الثلاثاء لمدة ثلاث ساعات ابرز القيادات المتنافسة في ليبيا وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

ووافق هؤلاء على توقيع اعلان “يحدد اطار عملية سياسية” تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية اذا امكن قبل نهاية 2018. بحسب الرئاسة الفرنسية.

وسيتم قطع هذا التعهد بحضور ممثلي 19 دولة معنية بالملف وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) واخرى من المنطقة (المغرب والكويت والامارات وقطر وتركيا) وايطاليا (القوة الاستعمارية سابقا) والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة).

كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيسا للجنة العليا للاتحاد الافريقي حول ليبيا اضافة الى رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا غسان سلامة. المكلف الاشراف على العملية.

وسيتم بالمناسبة تفعيل “مسؤولية المجتمع الدولي” بشان مستقبل ليبيا حيث لا يزال التهديد الارهابي قائما وسط تفشي تهريب السلاح والمخدرات والبشر في غياب تام لسلطة الدولة.

وكان القلق من هذا الوضع دفع ماكرون الى ان يجعل من ليبيا احدى اولويات سياسته الخارجية التي تركز كثيرا في الاساس على منطقة الساحل، وكان نظم في تموز/يوليو 2017 بفرنسا لقاء بين حفتر والسراج.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية