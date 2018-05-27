وعد حزب السياسي الباكستاني عمران خان بطل الكريكيت السابق الاحد بطرد الحكام “الفاسدين” بعدما اعلن عن اجراء الانتخابات التشريعية في 25 تموز/يوليو في البلاد.

ويأمل عمران خان في تحقيق حلمه بقيادة البلاد على رأس الحكومة في وقت يبدو فيه حزبه حركة الانصاف المنافس الرئيسي للرابطة الاسلامية الباكستانية-جناح نواز الحاكم الذي كان يقوده نواز شريف.

واكد قادة حركة الانصاف الباكستانية انهم واثقون من قدرتهم على الفوز على حزب شريف.

وكتب الحزب في تغريدة على تويتر الاحد ان “الامة الباكستانية يمكنها ان ترى فجر باكستان جديدة لا يحكمها الفاسد”، وارفقت التغريدة برسم كتب عليه “انتهت لعبة المافيا”.

واضافت حركة الانصاف في تغريدة اخرى “اوقفونا اذا استطعتم”.

ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات في المعارضة، باستمرار انه يريد تخليص باكستان من الفساد، كما وعد بتوظيف استثمارات في التعليم والصحة.

ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى، لكن حزب الرابطة الاسلامية يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الولاية التي تضم اكبر عدد من السكان في باكستان والتي تعد اساسية في الاقتراع.

وكان متحدث باسم الرئاسة الباكستانية اعلن السبت أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 25 تموز/يوليو المقبل في باكستان حيث ستغادر الحكومة المنتهية ولايتها السلطة في أقل من أسبوع، ما يضع حدا لتكهنات مستمرة منذ أشهر.

وقال متحدث باسم مكتب الرئيس مأمون حسين إن “الرئيس وافق على تحديد 25 تموز/يوليو موعدا لاجراء الانتخابات العامة في البلاد”.

وقبيل ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على تويتر وكذلك وسائل الاعلام الحكومية، وستتولى حكومة موقتة تصريف الاعمال حتى موعد الاقتراع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية