اعلن مصدر في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية الاحد تأجيل مغادرة محمود عباس المستشفى الذي ادخل اليه في رام الله قبل اسبوع لمعالجته من التهاب رئوي، وسط تضارب في المعلومات عن موعد ذلك.

وقال المصدر انه “تم تأجيل موعد مغادرة الرئيس عباس المستشفى”، واضاف “سيتم تحديد موعد لاحقا”.

وفي وقت سابق صباح الاحد، ذكرت مصادر رسمية سياسية وطبية فلسطينية انها تتوقع ان يغادر محمود عباس (83 عاما) المستشفى بعد ظهر الاحد بعد ان امضى اسبوعا في العلاج من التهاب رئوي.

وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمائها بسبب حساسية مسألة علاج عباس، انها تتوقع ان يغادر الرئيس المشفى عند الساعة 14.00 (11.00 ت غ).

وكان مسؤول طبي فلسطيني صرح السبت ان وضع الرئيس الفلسطيني “ممتاز” لكن موعد مغادرته لم يحدد بعد.

وتوقع مسؤولون فلسطينيون بان يغادر عباس المستشفى الاثنين او الثلاثاء غير انه لم يتم تاكيد هذا الامر من الجهات الطبية.

ودخل عباس الى المستشفى صباح الاحد الماضي. واعلن الاطباء حينها انه خضع لفحص في الاذن الوسطى بعدما كان اجرى فيها عملية قبل ذلك بايام.

غير انه بعد يومين اعلن الاطباء ان عباس دخل المشفى بسبب التهاب رئوي ادى الى ارتفاع في درجات الحرارة، وانه يعالج بالمضادات الحيوية، فيما انتشرت تكهنات حول وضعه الصحي اضافة الى تكهنات بخليفته المحتمل.

لكن الرئاسة الفلسطينية سمحت ببث صور ومقاطع فيديو اظهرت عباس وهو يتجول داخل المشفى برفقة ولديه طارق وياسر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية