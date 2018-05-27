أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل أربعة عسكريين روس نتيجة لهجوم مسلح على مجموعة مدفعية في محافظة دير الزور السورية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية ” مقتل جنود روس نتيجة لقصف من المسلحين، في محافظة دير الزور في الجمهورية العربية السورية أثناء الليل، تعرضت مجموعة مدفعية من القوات السورية لهجوم من قبل مجموعات متنقلة من الإرهابيين، وقتل أثنين من المستشارين الروس الذين كانوا يسيطرون على المجموعة على الفور، وأصيب خمسة جنود روس آخرين ونقلوا على الفور إلى المستشفى العسكري الروسي.”

هذا وحاولوا الأطباء بكل استطاعتهم إنقاذ حياة إثنين من الجنود المصابين، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وأشار البيان إلى أنه خلال القتال الذي استمر حوالي ساعة، تم تحييد 43 إرهابيا وستة مركبات عابرة للحدود مزودة بأسلحة من العيار الثقيل، من قبل الجيش السوري، بالاشتراك مع المستشارين العسكريين.

المصدر: سبوتنيك