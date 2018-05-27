اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي ان القوة الحقيقية التي حمت لبنان هي وحدة الجيش والشعب والمقاومة، المثلث الذهبي الذي اعلناه نحن وحلفاؤنا، هي التي حمت الوطن الذي صمد امام اعتداءت اسرائيلية وارهاب على حدودنا الشرقية، هذا العنوان هو الذي حمى لبنان ومنع كل تهديد خارجي. ونحن اليوم بعد انجاز الاستحقاق النيابي الذي عبر فيه شعبنا عن خياراته وعن وحدته وتمسكه بالديموقراطية والدفاع عن الوطن، وبعد انجاز هذا الاستحقاق، نحن مدعوون لنحفظ مؤسسات الدولة واعادة بنائها بشكل كامل”.

ورأى في ذكرى اسبوع قاسم على احمد احيته حركة امل واهالي بلدة شوكين ان “المطلوب الان من كل القوى السياسية بعد الاستشارات النيابية ان نسعى الى تشكيل حكومة بشكل سريع، لان التهديدات كبيرة على مستوى المنطقة من اعتداءات على الشقيقة سوريا ومن تهديد للبنان وكل ما يجري في المنطقة يشكل نارا تحرق كل استقرار في منطقتنا، فلبنان امام مسؤوليات كبيرة بأن يحافظ على كل الانجازات، على الاستقرار وعلى الوحدة الوطنية الداخلية”، مشيراً الى انه يتوجب علينا “تشكيل حكومة برئيس مكلف بثقة معظم النواب ليشكل حكومة وطنية تراعي كل الاطياف والاحزاب والتيارات السياسية وتسعى بشكل اساسي لحماية لبنان والحفاظ على استقراره، واهمها تعزيز قوة الجيش ليتمكن من الدفاع عن الوطن بشراء اسلحة دفاع جوي تمنع الطائرات الاسرائيلية من انتهاك اجوائنا وحماية حدودنا البحرية والدفاع عن الوطن”.

وتابع “كما تواجه الحكومة عدوا اساسيا متفشيا في المؤسسات والادارات الا وهو الفساد المستشري الذي اصبح واقعا يحتل الكثير من العقول، التي لا تعرف ولا تترجم عملها الا لقاء بدل لكل عمل تقوم به، فإنتشر الفساد في كل الدوائر حتى اصبح عدوا محتلا، والاصلاح بحاجة لثورة حقيقية كي ننتصر عليه وننقذ الوطن من هذا الواقع المرير الذي اصبح معيبا لكثير من المواقع على مستوى مؤسسات الدولة”، معتبراً انه ” امام الحكومة مهمات كثيرة، والواقع السياسي يستدعي خطوات سريعة لتشكيل الحكومة لتكون انجازاتها راعية لمصالح الناس ولمؤسسات وادارات الدولة ونكون جميعا شركاء بالحفاظ على قوة الوطن وعلى وحدته بظل كل التهديدات التي نسمعها كل يوم”.

وامل النائب قبيسي ان “يبقى وطننا سيدا حرا مستقلا، محافظا على دماء الشهداء وانجازاتهم، ونحن في شهر النصر نقدم لهم اسمى ايات التهنئة بعيدهم، عيد المقاومة والتحرير، عيد انتصار الحق على الباطل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام