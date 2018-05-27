قوى الامن: العثور على جثة سورية في بوداي واعتراف زوجها بقتلها
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
في بلاغ انه “بتاريخ 23/5/2018، عثر على جثة السورية ش. ح. (مواليد العام 1986)، مدفونة تحت التراب في سهل بلدة بوداي بعد تعرضها للطعن والخنق .
بنتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف كل من السوريين:
– م . ح. (مواليد العام 1985) زوج الضحية
– ا. م. (مواليد عام 1989)
بالتحقيق معهما، اعترف الاول باقدامه على طعن زوجته وخنقها بعدما ضبطها في منزل الثاني تمارس الرذيلة معه ومع شخص ثالث يدعى (ع. ن.) ، سوري الجنسية)، وقد تبين انه خوفا من ان يقتلهما ايضا، ساعداه على حفر حفرة ووضع الجثة فيها وطمرها.
التحقيق مستمر باشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف الشخص الثالث.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام