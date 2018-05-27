سرايا القدس تعلن استشهاد حسين العموري وعبد الحليم الناقة في القصف الاسرائيلي على خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2018 - 10:56
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استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح ثالث بقصف اسرائيلي على شرق رفح جنوب قطاع غزة
طائرات العدو تقصف موقعين للمقاومة الفلسطينية جنوب ووسط قطاع غزة
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جيش العدو يعترف بمصرع جندي متاثراً بجروحه اثر رشقه بقطعة رخام خلال اقتحام مخيم الأمعري وسط رام الله قبل يومين
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نقابة الصحفيين الفلسطينيين: مناقشة كنيسيت العدو مشروع قانون حظر تصوير الجنود تحت طائلة السجن 10 سنوات يشرعن جرائمهم
مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية: الوزارة سلمت سفيري روسيا وايران لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي
سوريا: اعتصام للأكراد في مدينة القامشلي تنديداً بالوجود التركي في منطقة عفرين الواقعة في ريف حلب الشمالي
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مصادر يمنية: 4 شهداء و11 جريحا بينهم أطفال في حصيلة أوّلية للغارات على شركة النفط في العاصمة صنعاء
مصادر يمنية: استشهاد 3 أطفال وإصابة 15 آخرين في غارات لطائرات العدوان استهدفت مدينة صعدة
الرئاسة الباكستانية: الرئيس وافق على تحديد 25 تموز/ يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة التشريعية في البلاد
روسيا: الرئيس بوتين بحث مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سبل التوصل الى اتفاق سلام حول جزر الكوريل المتنازع عليها
روسيا: الرئيس بوتين دعا الحكومة الى العمل من أجل إحداث تغيير في كافة نواحي الحياة في البلاد واتباع اسلوب إدارة حديث
البيت الأبيض: فريق استطلاعي سيسافر إلى سنغافورة من أجل التحضير للقمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي في حال اجرائها
رئيسا الكوريتين الشمالية والجنوبية يؤكدان التزامهما بتحسين العلاقات الثنائية اثر لقاء مفاجئ عقداه بالمنطقة الحدودية
فرنسا: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد سياسة ماكرون في عدة مدن ومنها باريس التي أوقف فيها 40 شخصاً بمواجهات مع الشرطة
ألبانيا: إصابة11 شرطيا وصحافي أثناء تظاهرة للمعارضة للمطالبة باستقالة وزير الداخلية الذي تتهم شقيقه بالاتجار بالمخدرات
تركيا: الرئيس اردوغان يدعو مواطنيه الى استبدال أموالهم من العملات الأجنبية بالليرة التي خسرت أكثر من 16% من قيمتها
ليبيا: فرار أكثر من 100 مهاجر إفريقي كانوا محتجزين في مخيم للمهربين ويتعرضون فيه للتعذيب في مدينة بني وليد غرب البلاد
سلطنة عمان: إعصار "ميكونو" يتحول الى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جنوب البلاد بقوة متسببا بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة
رئيس كوريا الجنوبية: كيم جونغ اون أعرب عن أمله في أن تشكل القمة المرتقبة بينه وبين ترامب مناسبة لانهاء عقود من المواجهة
ترامب: الأمور تسير بشكل "جيدا جدا" باتجاه انعقاد القمة مع كيم جونغ اون في موعدها
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 0096170482328 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
سرايا القدس تعلن استشهاد حسين العموري وعبد الحليم الناقة في القصف الاسرائيلي على خان يونس
منذ 38 mins
27 May، 2018
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