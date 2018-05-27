استشهد مواطنان اليوم الاحد بقصف اسرائيلي لمنطقة شرق رفح في قطاع غزة.

واطلقت المدفعية الاسرائيلية قذيفتين على نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن المدفعية اطلقت قذائفها صوب نقطتي رصد شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وهرعت سيارات اسعاف فلسطينية للمكان.

وأكد الشهود ان دوي انفجارات سمعت في الجانب الاسرائيلي من الحدود قبل قصف المدفعية.

وأعلنت مصادر طبية أن الشهيدين هما: حسين سمير العمور (25 عاما) وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28 عاما).

وفي ذات السياق، اطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين شمال غرب القطاع واجبرتهم على العودة للشاطئ.

بدوره أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أن قصف المدفعية لنقطة الرصد التابعة لحركة حماس، جاء في أعقاب اكتشاف عبوة ناسفة وضعها فلسطينيون على الحدود مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن العبوة انفجرت خلال عملية تفكيكها، ومدعيا أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

المصدر: وكالة معاً