طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية الحكومة المقبلة بان “تعيد النظر بالسياسة الاقتصادية التي كانت متبعة في السنوات الماضية والتي ادت الى تحميل الشعب اللبناني المزيد من الديون وكانت عاملا في زيادة ثروات الاغنياء من مصارف وتجار عقارات وغيرها وتغييب السياسات الداعمة للقطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة، وكلنا يعرف ان هذه السياسة ادت الى تحميل الفقراء الكثير من اعباء السياسات الضريبية”.

وطالب في الافطار الذي اقامته هيئة دعم المقاومة في بلدة العين قضاء بعلبك، الحكومة بـ “اعادة صوغ سياستها الاقتصادية على اسس من الانماء المتوازن والعدالة الاجتماعية”، كما طالب بدراسة “ملف العفو عن المطلوبين في بعلبك الهرمل، واقامة مجلس انمائي للمنطقة على غرار مجلس الجنوب”.

وحول سياسة لبنان الدفاعية، اكد النائب سكرية على”ضرورة بناء جيش قوي وتزويده بالاسلحة المطلوبة لان الاحداث اثبتت ان قوة لبنان في قوته وليس في ضعفه كما كان شائعا، ولان المقاومة اثبتت في هذا المجال قوتها في تحرير الارض وحماية لبنان من اطماع العدو الصهيوني”.

وتابع “ان اميركا واسرائيل وبعض حلفائهم من العرب يعلنون اليوم الحرب على المقاومة باتهامها بالارهاب وفرض العقوبات، ونحن نرى ان هذه السياسة تجاه المقاومة، لانها العقبة امام اطماع سياسات اميركا واسرائيل في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام