يريد آلاف الناشطين المناهضين للفاشية الاحتجاج بقوة الاحد على تجمع لليمين المتطرف، دعا اليه حزب البديل من اجل المانيا في العاصمة الالمانية وسط انتشار كبير للشرطة.

وخوفا من فلتان واعمال عنف، تم استدعاء الفي شرطي بما في ذلك تعزيزات من مناطق اخرى لضمان بقاء التجمعين سلميين.

وقال رئيس حزب البديل من اجل المانيا في برلين غيورغ بازديرسكي، في مؤتمر خلال الاسبوع الجاري “نريد ان نظهر للجميع اننا مثل ملايين الالمان في البلاد، قلقون بشأن “مستقبل المانيا”. شعار تظاهرة اليمين القومي الاحد.

وكان حزب البديل من اجل المانيا فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 ايلول/سبتمبر الماضي بحوالى 13 بالمئة من الاصوات ودخل الى البرلمان، وهو يؤكد انه بات يريد اسماع صوته ضد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ينتقدها خصوصا بسبب فتحها البلاد امام مئات الآلاف من طالبي اللجوء.

ويفترض ان تبدأ المسيرة حوالى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش من ساحة المحطة المركزية حتى موقع بوابة براندنبورغ الرمزي حيث سيلقي قادته بمن فيهم رئيساه الكسندر غولاند ويورغ مويتن خطبا.

وكانت قيادة الحزب اعلنت للشرطة انها تتوقع مشاركة عشرة آلاف شخص لكنها باتت تتحدث عن 2500 شخص على الاقل، وقالت مبررة هذا الانخفاض، ان كثيرين يخشون من التعبير علنا عن تأييدهم للحزب خوفا من اجراءات انتقامية في محيطهم في العمل، لذلك يتوقع ان يكون المتظاهرون المضادون اكثر بكثير وتقدر الشرطة عددهم باكثر من عشرة آلاف شخص.

وحزب البديل من اجل المانيا الذي تأسس في 2013 اصبح ثالث قوة سياسية في المانيا، مستفيدا من المخاوف التي اثارها وصول اكثر من مليون مهاجر الى البلاد منذ 2015.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية