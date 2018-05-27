أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول لقاء له مع أعضاء الحكومة الجديدة، أن عليهم العمل بمثابرة على وضع حلول لمشاكل غاية في الأهمية.

وقال بوتين خلال اللقاء: “لقد دخلتم ضمن تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة، والتي تقع على عاتقها مهام ليست بالصعبة فحسب، ولكنها غاية في الأهمية.. هذا مستوى جديد من المسؤولية، يقف مستوى المعيشة في بلدنا على النتائج المتحققة من تنفيذه، وكذلك الطاقة المتجددة لازدهارنا وتقدمنا”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الحكومة الجديدة لن تسمح لنفسها باللجوء إلى أعذار واهية أثناء تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.

وتابع بوتين: “حجم العمل كبير جدا، وهو ذو معنى وممتع في الوقت ذاته، أتمنى لكم القوة والطاقة والصحة لتنفيذ هذا العمل الجبار، وكذلك أتمنى لكم التوفيق”.

المصدر: وكالات