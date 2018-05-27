صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن موسكو وأنقرة وقعتا اتفاقية يتم بموجبها خفض سعر الغاز المستورد من روسيا في العامين 2015 و 2016.

وقال أردوغان، إن الخصم الذي حصلت عليه تركيا أكثر بقليل من 10% من قيمة الغاز المستورد من روسيا في تلك الفترة، وتبلغ قيمة الخصم مليار دولار ستعيدها روسيا لنا”.

وكانت شركة “غازبروم” قد ألغت في العام 2016 خصما للشركات التركية على الغاز، ورفض الجانب الروسي تلبية طلب تجديد الخصم، وبعد ذلك تقدمت أنقرة بطلب للتحكيم الدولي.

في نهاية أبريل الماضي أنجزت شركة “غازبروم” مد الخط الفرعي الأول من مشروع “السيل التركي”، ومن المقرر بناء الخط الثاني في الربع الثالث من عام 2018.

المصدر: وكالات