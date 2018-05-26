بوتين: لاستخلاص العبر من اعمال العنف في باريس استعدادا لمونديال 2018 في روسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء المسؤولين الروس الى استخلاص العبر من الثغرات الامنية التي ظهرت في تنظيم كأس اوروبا 2016 في فرنسا، وذلك استعدادا لمونديال عام 2018 في روسيا، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”. وقال المتحدث باسم “الكرملين” ديمتري بيسكوف إن “اجتماع مجلس الامن الروسي برئاسة بوتين تخلله ...