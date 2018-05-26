ما جديدُ المساعي لنقلِ مبارياتِ مونديال الفينِ وثمانيةَ عشرَ عبرَ شاشةِ تلفزيون لبنان ؟
المصدر: قناة المنار
ما جديدُ المساعي لنقلِ مبارياتِ مونديال الفينِ وثمانيةَ عشرَ عبرَ شاشةِ تلفزيون لبنان ؟
المصدر: قناة المنار
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء المسؤولين الروس الى استخلاص العبر من الثغرات الامنية التي ظهرت في تنظيم كأس اوروبا 2016 في فرنسا، وذلك استعدادا لمونديال عام 2018 في روسيا، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”. وقال المتحدث باسم “الكرملين” ديمتري بيسكوف إن “اجتماع مجلس الامن الروسي برئاسة بوتين تخلله ...