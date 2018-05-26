اعلن رئيس الوزراء الايطالي المكلف جوسيبي كونتي السبت انه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اعرب عن رغبته في لقائه باسرع ما يمكن.

وكتب كونتي (53 عاما) على فيسبوك “اليوم تلقيت مكالمة هاتفية من الرئيس ماكرون الذي قدم تهانيه للحكومة التي يجري تشكيلها في ايطاليا”.

واضاف “نحن واثقون من اننا سنلتقي باسرع ما يمكن” لاجراء بحث “معمق” للقضايا الاوروبية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى تكليف كونتي بتشكيل الحكومة الايطالية الاربعاء، وهو لا يزال يعمل من اجل الانتهاء من تشكيل حكومته وسط معارضة الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا لتولي خبير اقتصادي مناهض للفكرة الاوروبية منصب وزير المالية.

وقال الرئيس الفرنسي الجمعة انه يريد “مد يده للحكومة الايطالية الجديدة” و”ان يقترح عليها الاستمرار في العمل معا بشأن قضايا الامن وقضايا الهجرة والقضايا الجيوسياسية مثل ترسيخ منطقة اليورو”.

واضاف ماكرون في مؤتمر صحافي في سان بطرسبورغ “سنرى ما ستختاره ايطاليا، انا احترم هذا البلد الكبير الذي كان دائما الى جانبنا”. وقال “اعتقد انها عضو مهم في الاتحاد الاوروبي وحليف بارز”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية