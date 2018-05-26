اكدت الحكومة الفنزويلية السبت اطلاق سراح الاميركي جوشوا هولت وزوجته المعتقلين منذ نحو سنتين في فنزويلا.

وقال وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز في تصريح صحافي ان الرئيس نيكولاس مادورو امر باطلاق سراحهما كـ”بادرة” الهدف منها افساح المجال امام حوار بين كراكاس وواشنطن. واضاف الوزير “انهما في طريقهما الى الولايات المتحدة”.

وهولت مبشر من طائفة المورمون اتهمته السلطات الفنزويلية باعداد مجموعات مسلحة لزعزعة نظام الرئيس مادورو.

وكان ترامب كتب في تغريدة على تويتر قبل ساعات “نبأ سار مع الافراج عن الرهينة الاميركي في فنزويلا من المفترض ان تحط طائرته في واشنطن هذا المساء وان يحضر الى البيت الابيض مع عائلته نحو الساعة 700 مساء. سيكون سكان (ولاية) يوتاه الرائعون سعداء جدا”.

ويتحدر هولت من هذه الولاية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية