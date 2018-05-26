في تغريدة له على تويتر ردا على القوات اللبنانية قال الوزير جبران باسيل ان العزل صار خبرية يلجؤون اليها للاستعطاف ، مضيفا ان على كل واحد ان يلتزم بحجم تمثيله ولن تنفع الاتصالات والاجتماعات والشكوى

وردا على باسيل غرد امين سر “تكتل الجمهورية القوية” فادي كرم قائلا: وزير باسيل ما تكون مفكر حالك مالك الجمهورية . حاولت تعزلنا وتراجعت وانت مهزوم.

هذا ورد وزير العدل سليم جريصاتي على تغريدة لوزير القوات ملحم رياشي هاجم فيها باسيل ، قائلا له : الى وزير الاعلام بكل صدق … فتش عن نمرود تجده تحت سقف بيتك.

المصدر: مواقع