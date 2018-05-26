استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في بيت الوسط، وفدا من نادي النجمة الرياضي، ضم أعضاء الهيئة الإدارية واللاعبين والجهاز الفني، برئاسة رئيس النادي أسعد صقال وحضور منسق الرياضة في تيار “المستقبل” حسام زبيبو.

وخلال اللقاء، شكر الوفد الحريري على “الدعم الذي وفره للنادي لتسهيل مشاركته في تصفيات بطولة الأندية العربية للأندية الأبطال، التي تصدر فيها المجموعة، التي لعب ضمنها، وتأهل إلى نهائيات البطولة، التي ستقام ابتداء من شهر آب المقبل”.

صقال

في بداية اللقاء، هنأ صقال الحريري ب”تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة”، وتوجه إليه بالقول: “نشكرك على مساعدتك لنا لدخول التصفيات، من خلال تواصلكم السريع مع رئيس الاتحاد العربي. والحمد لله، تأهل نادي النجمة و”بيض وجهك” ووجه لبنان، والآن انتقلنا إلى الدوري الـ32 ولدينا مباراة مع نادي الأهلي المصري في القاهرة بشهر آب المقبل”.

وتمنى على الحريري أن “يكون للقطاع الرياضي مساحة واسعة من الاهتمام في الحكومة المقبلة، وخصوصا لجهة توفير الدعم المالي للأندية وتأمين المنشآت الضرورية، لكي تتمكن من الاستمرار في التطور والنهوض والمنافسة”.

الحريري

من جهته، هنأ الحريري فريق النجمة ب”الإنجاز الذي حققه”، معتبرا أن “هذا الفوز يشكل مكسبا للبنان وللنادي”.

وإذ تمنى على “كل أعضاء الفريق أن يقوموا بالجهد اللازم”، قال: “ندعو الله أن يوفقكم، وأنا على ثقة بأن لديكم القدرة على تحقيق الفوز”.

وأكد اهتمامه ب”دعم وتفعيل العمل الرياضي في لبنان”، لافتا إلى أن “الحكومة المقبلة ستعمل ما في وسعها لتوفير كل مقومات النهوض بهذا القطاع”.

وفي نهاية اللقاء، التقط الحريري الصور التذكارية مع الفريق.

المصدر: الوكالة الوطنية