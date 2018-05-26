استشهاد 3 أطفال وإصابة 15 مواطنًا في الغارة التي استهدفت مدينة صعدة (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2018 - 18:44
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جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 0096170482328 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
استشهاد 3 أطفال وإصابة 15 مواطنًا في الغارة التي استهدفت مدينة صعدة (وسائل اعلام يمنية)
منذ 2 ساعة
26 May، 2018
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