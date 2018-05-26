قتل شخص واحد على الاقل وأصيب آخرون بجروح في اعمال عنف جديدة اندلعت مساء الجمعة وتواصلت خلال الليل في حي “بي كا5” الذي تسكنه اكثرية مسلمة في بانغي، كما اعلنت مصادر رسمية السبت لوكالة فرانس برس.

وهاجم عناصر واحدة من الميليشيات المسماة “الدفاع الذاتي” في هذا الحي التجاري مساء الجمعة، منزل أتاهيرو بالادودو رئيس بلدية الدائرة الثالثة التي تضم هذا الحي، كما ذكرت وزارة الداخلية في افريقيا الوسطى.

وقال رئيس البلدية لوكالة فرانس برس “كنت في منزلي افطر بهدوء، ووصلت القنبلة اليدوية، قالت لي الشرطة ان تحقيقا قد فتح للتو”.

المصدر: الوكالة الفرنسية