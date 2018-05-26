أردوغان يدعو الأتراك لتحويل مدخراتهم من اليورو والدولار إلى الليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2018 - 16:55
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السيد نصرالله يلتقي الرئيس بري ويبحث معه الاوضاع العامة بالمنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية
السيد نصرالله والرئيس بري أكدا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بكافة الوسائل
السيد نصرالله والرئيس بري يُقيّمان إيجاباً نتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة
السيد نصرالله والرئيس بري: المشاركة الشعبية الواسعة أكدت على الالتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة
السيد نصرالله والرئيس بري نظرا بارتياح كبير لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة
السيد نصرالله والرئيس بري يأملان بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح
لقاء السيد نصرالله والرئيس بري أكد العمل الجاد لمحاربة الفساد وتم الاتفاق على الآليات المناسبة لمتابعة هذا الملف
السيد نصرالله: كل ما يحكى عن شروط لحزب الله لتأليف الحكومة لا وجود له ونتطلع الى حكومة فاعلة وقوية
السيد نصرالله: ندعو الى حكومة تتمثل فيها كل القوى الفاعلة في البلد على أن تأتي ببرامجها معها
السيد نصرالله: سيكون لنا وجود فاعل في الحكومة وحزب الله مصمم على تحمل المسؤولية في معركة مكافحة الفساد
السيد نصرالله: حزب الله ينظر بأهمية كبيرة الى ملف مكافحة الفساد وقد عين النائب حسن فضل الله لمتابعة هذا الملف
السيد نصرالله: عندما تمنع المشروع القائم على السطو على نفطك ومائك لا بد أن يرى فيك العدو تهديدا لوجوده
السيد نصرالله: العقوبات الأميركية الصهيونية الخليجية على المقاومة وجمهورها لن تؤتي أُكلها وهي جزء من المواجهة القائمة
وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي: الجمهورية الاسلامية ستواصل طريق الصمود والمقاومة مهما كانت الظروف
مصادر يمنية: سلاح الجو اليمني المسيّر يشن غارات على مطار أبها في عسير
مصادر يمنية: توقف الملاحة في مطار أبها بعد استهدافه بالغارات
الدفاع اليمنية: مقتل أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان السعودي خلال صد أكبر زحف لهم على جبهة الساحل الغربي في تعز
الدفاع اليمنية: الزحف استمر يومين وانتهى بفرار القوة المهاجمة وتدمير عدد من الآليات وإغتنام كمية من العتاد الحربي
مصادر يمنية: صد هجمات عدة لقوى العدوان في منطقتي حرض وشمال صحراء ميدي وتكبيدها خسائر كبيرة
شبان فلسطينيون يجتازون الشريط الشائك شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة ويحرقون دشمة للإحتلال داخل أراضي الـ48
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب ياسر سامي حبيب (24 عاماً) متأثراً بجراح أصيب بها خلال مسيرات العودة
لقاء مفاجئ بين رئيسي الكوريتين في المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح بين البلدين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: اللقاء مع كيم جونغ أون ما زال ممكناً عقده في موعده المحدد سابقاً
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 أو 0096170482328 - جبل لبنان والشمال 0096170080646
أردوغان يدعو الأتراك لتحويل مدخراتهم من اليورو والدولار إلى الليرة
منذ 16 mins
26 May، 2018
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