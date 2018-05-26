استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، السفير القطري علي بن حمد المري الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه نقل تهاني الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس نبيه بري بإعادة انتخابه رئيسا للمجلس، وكانت مناسبة لعرض العلاقات الثنائية. وشدد على أن “قطر وقفت وتقف دائما مع لبنان وشعبه”، متمنيا “الأمن والأمان لهذا البلد الشقيق”.

ثم استقبل بري السفير الصيني جيانغ زنغ وي الذي سلمه رسالة من الرئيس الدائم للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي شان شون هنأه فيها بإعادة إنتخابه. وعبر السفير الصيني عن “التقدير العالي لدور الذي لعبه ويلعبه الرئيس بري في تعزيز العلاقات بين لبنان والصين وتطوير التعاون البرلماني بين البلدين”.

وكان رئيس المجلس استقبل الأمين التنفيذي ل”إسكوا” محمد علي الحكيم الذي هنأه بإعادة إنتخابه وعرض معه دور المنظمة.

من جهة أخرى، تلقى برقية تهنئة بإعادة إنتخابه من نائب رئيس مجلس الوزراء الأفغاني الحاج محمد محقق.

المصدر: الوكالة الوطنية