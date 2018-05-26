حذر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الأمريكي من أن متسللين روسا اخترقوا مئات الآلاف من أجهزة توجيه البيانات عبر الانترنت (الراوتر) بالمنازل والشركات وإن بوسعهم الحصول على معلومات المستخدمين أو وقف تدفق بيانات الانترنت..

وحث المكتب حائزي أنواع كثيرة من أجهزة التوجيه على إغلاقها ثم فتحها وتحميل تحديثات من الشركات المصنعة لحماية أجهزتهم.

جاء التحذير بعدما أصدرت محكمة يوم الأربعاء أمرا سمح للمكتب بمصادرة موقع إلكتروني كان المتسللون يعتزمون استخدامه لإصدار تعليمات لأجهزة التوجيه. وبرغم أن ذلك قطع الاتصالات الخبيثة فقد ترك أجهزة التوجيه مصابة، ويهدف التحذير الصادر اليوم إلى تنظيفها.

وتم رصد اختراقات في أكثر من 50 دولة برغم أن الهدف الرئيسي كان على الأرجح أوكرانيا، التي شهدت كثيرا من الهجمات الإلكترونية في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة العدل في طلبها إصدار الأمر القضائي إن المتسللين أعضاء في جماعة تدعى سوفاسي تتبع الحكومة الروسية.

المصدر: رويترز