اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ريمة القادري، أن مشاركة بلادها بمؤتمر العمل الدولي في جنيف، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، هو فرصة لتعزيز التعاون الدولي والاطلاع على تجارب دول العالم.

وقالت القادري التي تترأس الوفد السوري إلى جنيف لوكالة “سبوتنيك”، “هذه المؤتمرات تشكل فرصة للاطلاع على تجارب دول العالم بما يخص العمل وسياسته وارتباطها مع الجوانب الاجتماعية”. وأضافت “سيكون تواجدنا في جنيف فرصة للقاء مع ممثلي حكومات الدول الصديقة المشاركة وأرباب العمل لتعزيز التعاون المشترك لاسيما وان سوريا تشهد انفراجا من ازمتها وستكون أرضا خصبة للفرص الاستثمارية التي توفرها مرحلة إعادة الإعمار”.

المصدر: سبوتنيك