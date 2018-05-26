أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر وقف عمل إحدى كبريات شركات التكنولوجيا الصينية التي تعمل في الولايات المتحدة.

واتهم ترامب إدارة أوباما بالسماح لشركة “زدي تي إيه” بالتوسع في السوق الأمريكية دون قيود حماية.

وأضاف ترامب أن الشركة يمكن إعادة تشغيلها بعد التعهد بمستويات حماية عالية، وتغيير إدارة الشركة، فضلا عنة دفع غرامات تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي.

كانت الشركة علقت أنشطتها التشغيلية، بعد أن حظرت وزارة التجارة الأمريكية، الشهر الماضي، على الشركات الأمريكية بيع أي مكونات للشركة الصينية لمدة سبع سنوات.

وقد وجعلت الصين حل مشكلة الشركة، التي يبلغ عدد موظفيها نحو 80 ألف شخص، أحد مطالبها من أجل التوصل لاتفاق تجاري واسع مع الولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك