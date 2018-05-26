تمكنت مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرق المغازي صباح اليوم السبت، من احراق موقع لقناصة الاحتلال “الإسرائيلي” والعودة إلى قطاع غزة بسلام.

وأفادت وكالة فلسطين اليوم أن أعمدة الدخان تصاعدت صباح اليوم من موقع عسكري تابع لقناصة الاحتلال شرق المغازي وتبين أن 4 شبان اقتحموا المكان واحرقوه.

المتحدث بإسم جيش العدو قال ان “أربعة فلسطينيين اقدموا على اختراق السياج الأمني وسط قطاع غزّة، وأحرقوا إطاراتٍ داخل موقع عسكري، بينما أطلق الجيش الاسرائيلي النار تجاههم، ووصلوا للقطاع دون إصابتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم +وكالات