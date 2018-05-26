عقد حزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعا استثنائيا ليلا في مكتبه في مدينة النبطية برئاسة المسؤول السياسي فضل الله قانصو وقيادة المناطق وتم التطرق لما تعرض له مكتب البعث في مرجعيون من اعتداء.

واعلن قانصو انه تقدم باخبار الى النيابة العامة في مخفر مرجعيون محملا حزب “القوات اللبنانية وتيار المستقبل وعناصر من شرطة بلدية مرجعيون مسؤولية الهجوم على مكتب البعث في جديدة مرجعيون”.

وقال: “اننا تحت القانون ونريد تحقيقا ومحاسبة المعتدين والا فانه سيكون لنا رأي آخر ولن نسكت عما جرى لعناصرنا في مكتب مرجعيون الذين كانوا مدنيين”.

ولفت الى اصابة 6 من عناصر المركز بجروح ونقلوا الى مستشفى مرجعيون الحكومي، وقال: “استقدمنا عناصر من النبطية وكفركلا وشبعا لحماية المركز وعناصر قوى الامن الداخلي في مخفر مرجعيون تقوم بدورها، ونتمنى محاسبة المعتدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام